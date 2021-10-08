Арбитр Василий Казарцев не будет судить до конца года

«Казарцев показал довольно хорошие результаты в ФНЛ. Самое удивительное в его ошибке в последнем матче то, что он считается главным экспертом среди наших судей в области ВАР. Карасев говорил, что по ВАРу все обращаются к нему за консультациями. Я с Казарцевым не общался после той игры. Принял решение об отстранении до конца года, потом буду думать», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».