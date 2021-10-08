Арбитр Василий Казарцев не будет судить до конца года
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ, сообщил, что арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства до конца года.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ, сообщил, что арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства до конца года.
«Казарцев показал довольно хорошие результаты в ФНЛ. Самое удивительное в его ошибке в последнем матче то, что он считается главным экспертом среди наших судей в области ВАР. Карасев говорил, что по ВАРу все обращаются к нему за консультациями. Я с Казарцевым не общался после той игры. Принял решение об отстранении до конца года, потом буду думать», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.
В прошлом сезоне Казарцев был выведен из списка арбитров на несколько месяцев после ошибочного назначения 11-метрового в ворота «Спартака» в матче чемпионата России с «Сочи» (2:2).