Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост главы РПЛ

8 октября был заключительный день подачи заявок на участие в выборах. Хачатурянц стал единственным, кто подал документы в указанный срок. Выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября.

5 октября пост президента организации покинул Сергей Прядкин, который возглавлял ее с 2007 года. В марте 2020 года он был переизбран на новый срок.

Функционер также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.