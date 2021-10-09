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18:07 (мск), источник: Газета.Ру

Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост главы РПЛ

Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц будет единственным кандидатом на выборах президента организации, сообщается на официальном сайте лиги.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

8 октября был заключительный день подачи заявок на участие в выборах. Хачатурянц стал единственным, кто подал документы в указанный срок. Выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября.

5 октября пост президента организации покинул Сергей Прядкин, который возглавлял ее с 2007 года. В марте 2020 года он был переизбран на новый срок.

Функционер также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.

Хачатурянц в ноябре 2019 года возглавил судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). Также он является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, а с 2020 года входит состав исполкома РФС.

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