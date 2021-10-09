Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост главы РПЛ
Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц будет единственным кандидатом на выборах президента организации, сообщается на официальном сайте лиги.
Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц будет единственным кандидатом на выборах президента организации, сообщается на официальном сайте лиги.
8 октября был заключительный день подачи заявок на участие в выборах. Хачатурянц стал единственным, кто подал документы в указанный срок. Выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября.
Функционер также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.
Хачатурянц в ноябре 2019 года возглавил судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). Также он является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, а с 2020 года входит состав исполкома РФС.