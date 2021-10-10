«Локомотив» объявил нового главного тренера клуба
Московскую команду возглавит немец Маркус Гисдоль. Последним место его работы был «Кельн».
Московскую команду возглавит немец Маркус Гисдоль. Последним место его работы был «Кельн».
«Локомотив» достиг договоренности с немцем Маркусом Гисдолем. В ближайшее время он займет должность главного тренера, сообщается на сайте клуба.
Гисдолю 52 года. В качестве игрока выступал за ряд немецких клубов, в 25 лет завершил карьеру и стал тренером. В начале тренерской карьеры Гисдоль участвовал в развитии молодежных команд, тренировал юниорскую (U-17) команду «Штутгарта» и «Хоффенхайм-2». Под его руководством последний стал победителем оберлиги «Баден-Вюртемберг» (пятый дивизион немецкого футбола).
Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайма» и ассистентом главного тренера «Шальке». С 2016 по 2018 год возглавлял «Гамбург», а с 2018 по апрель 2021-го — «Кельн».
5 октября «Локомотив» объявил о расторжении контракта с сербом Марко Николичем по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.
«Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 17 очков после десяти матчей. В Лиге Европы клуб на последнем месте в группе E с 1 очком в двух встречах. Команда не может победить на протяжении пяти матчей во всех турнирах (три ничьи, два поражения).
Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством тренера команда выиграла Кубок России-2020/21, а также серебряные и бронзовые награды РПЛ. В мае этого года Николич продлил контракт с московским клубом на три года.