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12:52 (мск), источник: РБК

«Локомотив» объявил нового главного тренера клуба

Московскую команду возглавит немец Маркус Гисдоль. Последним место его работы был «Кельн».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

«Локомотив» достиг договоренности с немцем Маркусом Гисдолем. В ближайшее время он займет должность главного тренера, сообщается на сайте клуба.

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Гисдолю 52 года. В качестве игрока выступал за ряд немецких клубов, в 25 лет завершил карьеру и стал тренером. В начале тренерской карьеры Гисдоль участвовал в развитии молодежных команд, тренировал юниорскую (U-17) команду «Штутгарта» и «Хоффенхайм-2». Под его руководством последний стал победителем оберлиги «Баден-Вюртемберг» (пятый дивизион немецкого футбола).

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Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайма» и ассистентом главного тренера «Шальке». С 2016 по 2018 год возглавлял «Гамбург», а с 2018 по апрель 2021-го — «Кельн».

5 октября «Локомотив» объявил о расторжении контракта с сербом Марко Николичем по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 17 очков после десяти матчей. В Лиге Европы клуб на последнем месте в группе E с 1 очком в двух встречах. Команда не может победить на протяжении пяти матчей во всех турнирах (три ничьи, два поражения).

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством тренера команда выиграла Кубок России-2020/21, а также серебряные и бронзовые награды РПЛ. В мае этого года Николич продлил контракт с московским клубом на три года.

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