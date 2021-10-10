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13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Локомотиве» нашли преемника Николичу. Он помогал Рангнику в «Шальке» и спасал три команды бундеслиги от вылета

Главное, что нужно знать о Маркусе Гисдоле.

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Источник: AP 2021

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил, что достиг договоренности с 52-летним Маркусом Гисдолем, который, как ранее уже сообщал «СЭ», в ближайшее время займет должность главного тренера.

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Как футболист Гисдоль так и не поднялся выше любительского уровня. Выступал за команду из родного города Гайслингена, «Ройтлинген» и «Пфорцхайм». В 27 лет получил серьезную травму колена и закончил карьеру.

А уже в 28 лет начал тренировать мелкие команды. В 36 лет работал с юношами «Штутгарта», потом был «Ульм» из третьей по силе немецкой лиги, вторая команда «Хоффенхайма»… Ее Гисдоль принял в 2009 году, тогда-то наверняка тесно и познакомившись с Ральфом Рангником. Нынешний главный по спортивному направлению в «Локо» в то время возглавлял основу «Хоффенхайма».

В 2011-м Гисдоль стал помощником Рангника уже в «Шальке». А в 2013-м принял первую команду «Хоффенхайма». Она тогда шла на предпоследнем месте, но новый тренер спас ее от вылета из бундеслиги, выведя в переходные матчи и выиграв их. Следующие два года клуб занимал девятую и восьмую строчку соответственно, а когда в октябре 2015-го опустился на 17-ю позицию, с Гисдолем попрощались.

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Дальше было все очень похоже. Тренер брал «Гамбург» и «Кельн» в зоне вылета, выдавал ударную серию, сохранял в высшем дивизионе, но в следующем сезоне дела шли под гору, и с тренером расставались, когда команды занимали предпоследнюю строчку. Последняя отставка (в «Кельне») случилась не так давно — в апреле этого года.

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Теперь Гисдолю впервые достанется клуб, который борется не за выживание, а за места в еврокубках. Достаточно ли он хорош для этого?

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Начнем с того, что руководитель по обучению тренеров в Немецком футбольном союзе Франк Вормут в интервью welt.de так рассказывал о Гисдоле: «Он был очень прилежным учеником. Я еще не успевал задать вопрос, а Маркус уже тянул руку. Он здорово ладил с коллегами, все время обменивался знаниями, очень умен и выбирает верный путь. Так что когда “Хоффенхайм” искал второго Рангника, то выбор логично пал на Гисдоля. Никого более похожего не найти».

Впрочем, Вормут это говорил в 2014-м. Нельзя сказать, что с тех пор тренер прорвался на лидирующие позиции в Германии — вторым Рангником его уже не называют.

Гисдоль — опытный тренер с репутацией крепкого середняка. Меньше года он нигде не проработал, что говорит в пользу специалиста. Но и особых звезд с неба не хватал.

Не шибко ладил с лидерами. Не славится умением отточить созидательную игру. С мячом его команды никогда не были так уж хороши. А вот без мяча — всегда. Прессинг — фишка Гисдоля и его гордость. Так что можно не сомневаться: теперь «Локомотив» будет играть в совершенно другой футбол, нежели при Марко Николиче.

Автор: Константин Алексеев

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