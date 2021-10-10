Семин — о назначении Гисдоля в «Локомотив»: Шварца тоже никто не знал до прихода в «Динамо»

«Я о нем не слышал. Мы все будем знакомиться. Шварца тоже никто не знал до прихода в “Динамо”, а сейчас всем нравится футбол бело-голубых.



В “Локомотив” должны идти работать хорошие специалисты, потому что клуб регулярно выступает на первых ролях.



Желаю удачи новому специалисту, пусть коллекция клубных трофеев пополняется на радость болельщикам», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.