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13:17 (мск), источник: Sport24

Семин — о назначении Гисдоля в «Локомотив»: Шварца тоже никто не знал до прихода в «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал удачи новому тренеру московской команды Маркусу Гисдолю.

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Источник: Reuters

«Я о нем не слышал. Мы все будем знакомиться. Шварца тоже никто не знал до прихода в “Динамо”, а сейчас всем нравится футбол бело-голубых.

В “Локомотив” должны идти работать хорошие специалисты, потому что клуб регулярно выступает на первых ролях.

Желаю удачи новому специалисту, пусть коллекция клубных трофеев пополняется на радость болельщикам», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

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