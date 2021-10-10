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14:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с «Нижним Новгородом», Чалов не забил пенальти в концовке

ЦСКА на своем поле сыграл вничью в товарищеском матче с «Нижним Новгородом» — 1:1.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

В составе нижегородцев отличился Кирилл Косарев, единственный гол армейцев забил Федор Чалов. Отметим, что Чалов мог принести своей команде победу, но не реализовал пенальти на 86-й минуте встречи.

После 10 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице с 17 очками, «Нижний Новгород» идет на 8-й строчке с 14 очками.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Нижний Новгород» — 1:1 (0:0)

Голы: Чалов, 47 (1:0). Косарев, 76 (1:1).

Нереализованный пенальти: Чалов, 86 (вратарь).

ЦСКА: Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Марио Фернандес (Каптилович, 46), Дзагоев (Сливин, 61), Кучаев, Обляков, Бистрович, Бохинен, Чалов.

«Нижний Новгород»: Анисимов (Синицын, 46), Козлов (Пенчиков, 46), Гоцук, Миладинович (Горбунов, 46), Масоэро, Сапета (Груничев, 46), Ткачук, Калинский (Шахов, 61), Шарипов, Берковский (Галаджан, 46), Косарев.

Предупреждения: Масоэро, 15. Берковский, 38. Набабкин, 80.

10 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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