ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с «Нижним Новгородом», Чалов не забил пенальти в концовке
ЦСКА на своем поле сыграл вничью в товарищеском матче с «Нижним Новгородом» — 1:1.
ЦСКА на своем поле сыграл вничью в товарищеском матче с «Нижним Новгородом» — 1:1.
В составе нижегородцев отличился Кирилл Косарев, единственный гол армейцев забил Федор Чалов. Отметим, что Чалов мог принести своей команде победу, но не реализовал пенальти на 86-й минуте встречи.
После 10 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице с 17 очками, «Нижний Новгород» идет на 8-й строчке с 14 очками.
Товарищеские матчи. Клубы
Голы: Чалов, 47 (1:0). Косарев, 76 (1:1).
Нереализованный пенальти: Чалов, 86 (вратарь).
ЦСКА: Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Марио Фернандес (Каптилович, 46), Дзагоев (Сливин, 61), Кучаев, Обляков, Бистрович, Бохинен, Чалов.
«Нижний Новгород»: Анисимов (Синицын, 46), Козлов (Пенчиков, 46), Гоцук, Миладинович (Горбунов, 46), Масоэро, Сапета (Груничев, 46), Ткачук, Калинский (Шахов, 61), Шарипов, Берковский (Галаджан, 46), Косарев.
Предупреждения: Масоэро, 15. Берковский, 38. Набабкин, 80.
10 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».