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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локо» представил нового тренера. Кто такой Гисдоль и что смущает в этом назначении

По крайней мере, скучно не будет.

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Источник: AP 2021

Чего-то подобного следовало ожидать. После того как ключевые посты в «Локомотиве» заняли господа Рангник и Цорн, появление в клубе тренера из Германии представлялось делом времени. Футболисты своими результатами (три подряд ничьи, два поражения) при весьма посредственной игре только ускорили неизбежное — отставку Марко Николича и расширение немецкого штата команды.

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Удивила не география поиска кандидатов — финальный выбор топ-менеджмента. В СМИ фигурировали фамилии разной степени известности — Тедеско, Фавр, Клаус. А победителем конкурса на вакантную должность — если он действительно проводился — внезапно стал Маркус Гисдоль. В России эта фамилия известна, пожалуй, только гикам Бундеслиги, хотя резюме 52-летнего специалиста и содержит довольно престижные места работы.

Гисдоль был средним и, надо полагать, весьма самокритичным футболистом, раз бросил это занятие в 27 лет. Названия команд, за которые бегал Маркус, вряд ли что-то скажут нашему болельщику — сплошь немецкое «подземелье». Тренером Гисдоль добился большего.

Впервые в Бундеслигу Маркус зашёл в 2013 году. «Хоффенхайм» сыпался и всерьёз рисковал загреметь во второй дивизион. После очередного разгрома, 0:3 от «Шальке», команда на расстояние четырёх очков приблизилась к зоне вылета и подвела своего тренера Марко Курца под увольнение. Спустя два года после отставки из «Хоффенхайма II» Гисдоль неожиданно пошёл на повышение и со своей первоочередной миссией — удержать клуб в Бундеслиге — справился. После победы над «Фортуной» (3:0) ему дали полноценный контракт. Тренер отблагодарил за доверие двумя победами над «Кайзерслаутерном» в стыковых матчах.

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В следующем сезоне «Хоффенхайм» избавил своих поклонников от финишной нервотрёпки, хотя по ходу сезона команду прилично штормило. Банду Гисдоля отличала нетипичная для Германии безбашенность. Результаты вроде 0:4 или 6:2 были у неё в порядке вещей. Народу весёлый футбол Гисдоля импонировал, и в апреле 2015-го клуб переподписал с ним контракт ещё на три года. Правда, всего через шесть месяцев начальственная благосклонность сменилась гневом: одержав всего одну победу за десяток туров, Маркус лишился работы. Занятно, что фатальным для него стало поражение от «Гамбурга» (0:1) — следующей команды Гисдоля.

25 сентября 2016 года Гисдоль сменил в «Гамбурге» Бруно Лаббадиа — и вновь наработал на пролонгацию! 14-е место в таблице топ-менеджмент клуба посчитал достаточным основанием для продления контракта — до 2019 года. Но и тут отработать договор до конца Гисдолю не дали — уже в январе 2018-го убрали. Самое смешное, что и тут его «уволил» будущий клуб — на этот раз «Кёльн»!

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Кто лишил работы, тот ею и обеспечил — типичная ситуация для Гисдоля. 18 ноября 2019 года Маркус принял «Кёльн». Что было дальше — легко догадаться. Ага, продление контракта на три года и досрочный разрыв. 11 апреля 2021-го Гисдоль очередной раз лишился должности. Логично было ожидать его трудоустройства в «Майнце» — по уже заведённой традиции. Но тут алгоритм дал сбой. На 53-м году жизни немецкий тренер созрел для того, чтобы попробовать что-то принципиально новое. Заграницы в его игровой и руководящей практике ещё не было. Ральф Рангник решил устранить этот пробел из биографии соотечественника.

Больше всего в этой истории смущает середняково-аутайдерский бэкграунд специалиста. Высоких задач он никогда прежде не решал. Максимум поднимался на восьмое место в Бундеслиге. Но есть и хорошая новость: с ним точно не будет скучно. Баланс забитых-пропущенных мячей в Бундеслиге — 259−334 в 184 матчах — не оставляет в этом сомнений. Унылых нулёвок точно станет меньше.

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