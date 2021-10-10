Болельщики «Локо» не понимают, что происходит. Понимают ли в РЖД?
Возможно, боссы «Локо» объясняют что-то руководителю РЖД Олегу Белозерову, но не пора ли подумать о болельщиках.
Возможно, боссы «Локо» объясняют что-то руководителю РЖД Олегу Белозерову, но не пора ли подумать о болельщиках.
«Локомотив» заменил Марко Николича немецким специалистом Маркусом Гисдолем. Вряд ли кто-то в России является фанатом нового тренера «Локо», который безуспешно работал в Германии и не имеет в своем активе каких-либо трофеев. После официального объявления нового тренера, болельщики железнодорожников недоумевали в соцсетях и принялись искать хоть какую-то информацию о новом тренер в интернете. На фоне Гисдоля Николич выглядел успешным тренером с европейским именем и кучей трофеев.
Назначением Гисдоля, кажется, завершилась очередная кадровая революция в «Локомотиве», а немецкий хребет, на котором будет держаться клуб и команда, окончательно сформировался. Чтобы не попасть под волну фанатского гнева абсолютно всем работникам «Локо» нужно сделать чудо. Если по итогам сезона команда не попадет в зону еврокубков, на трибуны домашнего стадиона очень быстро вернутся не самые приятные заряды в адрес руководства. Болельщики на «РЖД Арене» занимались обструкцией всех последних руководителей, думаю, они быстро вспомнят весь свой опыт войны против клуба.
Достаточно странно выглядит ситуация, при которой главный идейный вдохновитель «Локомотива», получающий бешеные деньги за свою работу, совершенно игнорирует болельщиков. Ральф Рангник до сих пор не сказал о клубе ни одного слова российской прессе, хотя периодически выступает в Германии на разного рода конференциях и симпозиумах. Видимо, Рангник и Плутник решили, что российскими болельщиками можно пренебречь. Зачем что-то кому-то объяснять, если можно тихо сидеть в тени и делать свои дела. Российские болельщики, увы, к этому привыкли. Потерпят еще.
Из одного из самых успешных и медийно привлекательных клубов лиги «Локомотив» очень быстро превращается в немецкий клуб по интересам. Кажется, что руководство железнодорожников существует само по себе и не имеет никакой обратной связи с болельщиками. Представить ситуацию, что Плутник и Рангник также ничего не объясняют руководители РЖД и лично Олегу Белозерову я не могу. Должен же хотя бы кто-то контролировать все происходящее в, тем более этот кто-то тратит на клуб большие государственные деньги.
Хочется надеяться, что в ближайшее время Плутник и Рангник наконец встретятся с журналистами и болельщиками, которым эту встречу обещали. У всех накопилось много вопросов относительно выбранного вектора развития «Локомотива» и кадровой политики клуба. Чем дольше будет продолжаться молчание боссов клуба, тем больше будет страдать их репутация в глазах болельщиков. Если для руководителей собственные фанаты хоть что-то значат, пора бы начать объяснять им свои решения. Они этого ждут.
Автор: Максим Алланазаров