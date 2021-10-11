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15:57 (мск), источник: ТАСС

Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА

10 октября эту должность покинул Андрей Аксенов.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Старший тренер юношеской сборной России по футболу (игроки не старше 15 лет) Ролан Гусев назначен на аналогичную должность в молодежной команде московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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10 октября эту должность покинул Андрей Аксенов, он возглавлял молодежную команду с 2017 года.

Гусеву 44 года, он выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год, став с клубом трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, победителем Кубка УЕФА. В сезоне-2019/20 Гусев работал тренером команды 2004 года рождения в Детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) ЦСКА. С 2020 года специалист возглавляет юношескую сборную России.

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