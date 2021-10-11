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18:51 (мск), источник: Sport24

Жительница Казани подала иск на Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун выступит ответчиком по иску об установлении отцовства и взыскании алиментов, сообщает «Петербургский дневник».

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Источник: Sport24

В суд обратилась жительница Казани, которая утверждает, что в 2018 году у нее завязались отношения с Азмуном, а в мае 2021-го она родила от него дочь. По ее словам, Азмун отказался от добровольного признания отцовства и оплаты алиментов в полном объеме, но ежемесячно перечисляет ей 12 тысяч рублей.

На первом заседании суда 8 декабря истец потребует назначения судебной молекулярно-генетической экспертизы. В случае признания отцовства будет назначена выплата алиментов в размере 25% от суммы дохода футболиста.

«У меня нет сомнения в том, что отцом малышки является Азмун, я видел ребенка, он как две капли воды похож на него. И сам футболист в этом не сомневается, есть сообщения, где он рекомендует назвать дочку конкретным именем», — сказал представляющий интересы девушки юрист Андрей Дмитриев.

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