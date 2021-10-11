Жительница Казани подала иск на Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов

В суд обратилась жительница Казани, которая утверждает, что в 2018 году у нее завязались отношения с Азмуном, а в мае 2021-го она родила от него дочь. По ее словам, Азмун отказался от добровольного признания отцовства и оплаты алиментов в полном объеме, но ежемесячно перечисляет ей 12 тысяч рублей.

На первом заседании суда 8 декабря истец потребует назначения судебной молекулярно-генетической экспертизы. В случае признания отцовства будет назначена выплата алиментов в размере 25% от суммы дохода футболиста.