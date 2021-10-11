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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЭСК РФС признала ошибку Москалева в матче ЦСКА — «Краснодар»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение бригады арбитров во главе с Владимиром Москалевым не назначать пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», сообщается на официальном сайте РФС.

ЦСКА
Краснодар
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча ЦСКА — «Краснодар» прошла в Москве 2 октября и завершилась со счетом 0:0. На второй добавленной минуте мяч попал в штрафной ЦСКА в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву, но в итоге судьи не увидели в моменте нарушения, в том числе после просмотра на системе видеопомощи арбитрам (VAR).

По вердикту ЭСК, в данном эпизоде рука игрока ЦСКА была отведена в сторону и увеличивала площадь его тела, поэтому решение Москалева не наказывать армейцев пенальти признано ошибочным. Ранее сообщалось, что арбитр Василий Казарцев, который на том матче отвечал за VAR, отстранен от судейства до конца года.

Также ЭСК признала решение арбитра матча «Зенит» — «Сочи» (1:2) Павла Шадыханова удалить форварда петербургского клуба Сердара Азмуна с поля за грубый фол в отношении вратаря Сослана Джанаева справедливым. По мнению ЭСК, Азмун наносил вратарю прямой удар ногой после неудачной попытки сыграть в мяч. Футболист имел возможность избежать данного контакта и нарушения, но не стал этого делать.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС утвердил одноматчевую дисквалификацию Азмуна, но не стал увеличивать сроки наказания, тогда как иранскому форварду грозило отстранение на три игры.

ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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