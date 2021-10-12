Сутормин: перед «Оренбургом» подошёл Дзюба: «Вам что-то говорили перед игрой с нами?»

«Смешно читать, что “Сочи” является фармом “Зенита”. Про “Оренбург” писали точно так же. У меня есть классный пример из жизни, который напрочь уничтожает все слухи. Это была моя первая игра за “Оренбург”: дома принимали “Зенит”. После первого тайма проигрывали 0:2, но в начале второго удалось отыграть один мяч. На улице стояла дикая жара. У нас в команде играл Дима Андреев — на тот момент ему было около 37 — он весь матч персонально играл с Дзюбой…. Надо было видеть Диму после матча… Он отдал абсолютно все силы.



Поймите, дикая жара, возраст… Дима был без сил, а весь следующий день массажисты колдовали вокруг него. Ему было непросто, но он отдался игре полностью… После того, что я видел в раздевалке… Когда люди говорят, что кто-то специально не бежит — это бред. Я в тот день и сам отдал все силы. Мы проиграли с минимальным счётом: пришли в раздевалку, все были очень расстроены. После всего этого читать высказывания про фармы просто смешно.



На пятый день моего пребывания в “Зените” — как раз перед матчем с “Оренбургом” — ко мне подошёл Дзюба со словами: “Неужели вам что-то говорили перед матчем с нами?”. Я ответил: “Конечно, нет. Всегда бились, да ты и сам прекрасно помнишь, что вам было непросто с нами”, — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Салаватом Муртазиным.