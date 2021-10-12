Защитник «Динамо» Варела: Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше

«Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира.



Я же, кстати, чемпион Англии по юношам. Там я почувствовал жёсткую британскую манеру. Это атлетичный футбол: нужно быть крепким, посещать тренажёрный зал. Плюс быстрый футбол. Вот в Испании больше техники и тактики. В России тоже много контакта, но при этом игра быстрая и динамичная. Есть матчи, когда нужно очень много бегать. У меня рекорд в России — 12 км за матч.



Я играл в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании, сейчас — в России. Если расставлять чемпионаты от самого сильного до самого слабого, то на первом месте — Англия, потом Испания, Германия, Россия четвёртая, Дания — пятая, Уругвай на шестом месте. У меня на родине проблемы со стадионами, инфраструктурой, уровень игры ниже, но талантов очень много. Но условия… Поля плохие, денег мало, бедность, нет возможности играть, поэтому многие и уезжают в Европу», — приводит слова Варелы Eurosport.