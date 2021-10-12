Президенты ФИФА и УЕФА поздравили легенду советского футбола Никиту Симоняна с 95-летием

«Дорогой Никита, с днём рождения! Я знаю, что ты отмечаешь большой юбилей, и от лица всех людей, вовлечённых в футбол, желаю тебе счастливого 95-летия. Я до сих пор с любовью вспоминаю жеребьёвку чемпионата мира в России в 2018 году, когда у нас была возможность встретиться лично. Тогда ты подарил мне фотографию времён выступления за сборную СССР с автографом. Ты напомнил мне, что представлял национальную сборную СССР на её первом чемпионате мира в 1958 году и забил в том турнире в ворота Англии, а также был капитаном на протяжении всего турнира.



Всю свою жизнь ты посвятил этой прекрасной игре. Как нападающий “Спартака”, а затем как тренер этой команды. И в ереванском “Арарате”, недалеко от места твоего рождения, ты также был успешен на тренерском посту. Ну и, конечно же, в качестве игрока сборной СССР, а затем и главного тренера этой сборной.



Твой путь включает в себя работу в Футбольной федерации СССР, и в Министерстве спорта, и в Российском футбольном союзе. Ты служил не только клубу и стране, но всему мировому футбольному сообществу, и заслуженно получил Орден ФИФА за заслуги в 2000 году. От лица всех нас я благодарю тебя за то, что ты делишься любовью к футболу и футбольной мудростью на протяжении всей жизни. Дорогой Никита, ты настоящая легенда ФИФА. Спасибо, Никита. Желаю тебе счастливого дня рождения и всего наилучшего», — сказал Инфантино.