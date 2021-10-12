Андрей Червиченко рассказал, сколько стоит «Спартак»

«Адекватная цена клуба вместе со стадионом — 300 миллионов евро. Не больше. Никто и никогда не купит “Спартак” за те деньги, которые за него просит Федун. А за озвученную мной сумму, думаю, найдется два или три человека. Леонид Арнольдович — богатый человек, он и без клуба чувствовал бы себя отлично», — рассказал Червиченко в интервью Sports.ru.