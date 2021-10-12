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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Червиченко рассказал, сколько стоит «Спартак»

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал сумму, за которую можно было бы приобрести московский клуб.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Червиченко приобрел «Спартак» в 2002 году. Через два года контрольный пакет акций клуба был продан Леониду Федуну.

«Адекватная цена клуба вместе со стадионом — 300 миллионов евро. Не больше. Никто и никогда не купит “Спартак” за те деньги, которые за него просит Федун. А за озвученную мной сумму, думаю, найдется два или три человека. Леонид Арнольдович — богатый человек, он и без клуба чувствовал бы себя отлично», — рассказал Червиченко в интервью Sports.ru.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков после десяти туров.

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