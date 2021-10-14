Карпин не исключил новый вызов Дзюбы в сборную России

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— Если будет хорошо выглядеть и мы посчитаем, что он нам поможет, то вызову. В сентябре хорошо выглядел, но отказался. Допускаю, что он снова откажется. Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда включу в расширенный список.

Возможно ли, что он обиделся на слова, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не называл клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А остальное вы уже додумываете, — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

33-летний Дзюба был вызван на октябрьские матчи сборной России, но отказался приехать в расположение команды, сославшись на плохую форму.