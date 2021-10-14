Карпин не исключил новый вызов Дзюбы в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что готов вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что готов вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды.
— Если будет хорошо выглядеть и мы посчитаем, что он нам поможет, то вызову. В сентябре хорошо выглядел, но отказался. Допускаю, что он снова откажется. Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда включу в расширенный список.
Возможно ли, что он обиделся на слова, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не называл клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А остальное вы уже додумываете, — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».
33-летний Дзюба был вызван на октябрьские матчи сборной России, но отказался приехать в расположение команды, сославшись на плохую форму.
В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.