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00:44 (мск), источник: Матч ТВ

Карпин не исключил новый вызов Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что готов вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды.

Россия
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Источник: РИА "Новости"
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 — Если будет хорошо выглядеть и мы посчитаем, что он нам поможет, то вызову. В сентябре хорошо выглядел, но отказался. Допускаю, что он снова откажется. Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда включу в расширенный список.

Возможно ли, что он обиделся на слова, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не называл клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А остальное вы уже додумываете, — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

33-летний Дзюба был вызван на октябрьские матчи сборной России, но отказался приехать в расположение команды, сославшись на плохую форму.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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