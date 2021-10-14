Малафеев признался, что получал предложение перейти в «Спартак»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, от каких клубов ему поступали предложения во время выступления за команду из Санкт-Петербурга.
Зенит
Спартак
— Когда играли за «Зенит», были ли предложения от других клубов и был ли реальный шанс уйти? — спросили Малафеева в Instagram.
— «Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак», — ответил Малафеев.
В составе сине-бело-голубых Малафеев стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.