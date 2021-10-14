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12:35 (мск), источник: Матч ТВ

Малафеев признался, что получал предложение перейти в «Спартак»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, от каких клубов ему поступали предложения во время выступления за команду из Санкт-Петербурга.

Зенит
Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— Когда играли за «Зенит», были ли предложения от других клубов и был ли реальный шанс уйти? — спросили Малафеева в Instagram.

— «Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак», — ответил Малафеев.

В составе сине-бело-голубых Малафеев стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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