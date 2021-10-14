Экс-арбитр Васильев: «Решение пожизненно отстранить меня связано с одним большим клубом не из Москвы, уверен»

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — сказал Васильев.