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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Шварц рассказал о состоянии футболистов «Динамо» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» рассказал о состоянии игроков.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 11, 16.10.2021, 19:00

Спартак-Динамо-

«По Бальбуэна мы решим в день игры — сыграет ли он в дерби. Фомин вчера провёл восстановительную тренировку, сегодня он будет в общей группе. Захарян тоже готов. Макаров занимается индивидуально, вопрос участия открыт. Надеемся, что он сможет сыграть. Не сыграют точно Лаксальт и Лесовой.

Мы ещё не приняли решение, кто из вратарей выйдет в основе. Мы думаем, кого выбрать — Лещука или Шунина. Плюс у нас есть третий вратарь. Итоговое решение мы примем завтра», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября.

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