Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13.10
Металлург Лп
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
13.10
КАМАЗ
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
13.10
Нефтехимик
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
13.10
Акрон
Алания
21
Футбол. Первый дивизион
13.10
Ротор
Кубань
13
Футбол. Первый дивизион
13.10
Балтика
Волгарь
02
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
13:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Сандро Шварц: Матч со «Спартаком» будет эмоциональным, с высоким накалом. Соперник на ходу

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 11, 16.10.2021, 19:00

Спартак-Динамо-

«Очень рады предстоящему дерби. Будет эмоциональная игра, с высоким накалом. Не так важно, какие результаты были до этого. Не смотрим на таблицу, главное сыграть организованно в обороне. Нам надо включить все наши скорости в атаке. Хотим добиться нужного нам результата.

Соперник на ходу, они добились положительных результатов. С “Наполи” показали классную игру, добились победы. Мы проанализировали их игру, а также нашу последнюю игру с соперником. Нам надо поддерживать высокий темп от начала до конца», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Овечкин – машина! Забыл про травму и начал сезон с дубля
Восходящая звезда легкой атлетики погибла от рук своего мужа
Защитник «Баварии» получил тюремный срок. Причина — глупейшая
Карпин о правилах питания в сборной: Многие игроки прониклись
Медведев объяснил свое поражение от Димитрова. Он вел 6:4, 4:1
«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри до 2026 года
Панарин вошел в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» в этом сезоне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь