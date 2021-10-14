Сандро Шварц: Матч со «Спартаком» будет эмоциональным, с высоким накалом. Соперник на ходу

«Очень рады предстоящему дерби. Будет эмоциональная игра, с высоким накалом. Не так важно, какие результаты были до этого. Не смотрим на таблицу, главное сыграть организованно в обороне. Нам надо включить все наши скорости в атаке. Хотим добиться нужного нам результата.



Соперник на ходу, они добились положительных результатов. С “Наполи” показали классную игру, добились победы. Мы проанализировали их игру, а также нашу последнюю игру с соперником. Нам надо поддерживать высокий темп от начала до конца», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.