Маркус Гисдоль: Испытываю позитивные эмоции от знакомства с «Локомотивом»

«Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо, — сказал Гисдоль в эфире “Матч ТВ”. — Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом. Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.