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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Маркус Гисдоль: Испытываю позитивные эмоции от знакомства с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился впечатлениями от знакомства с командой.

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«Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо, — сказал Гисдоль в эфире “Матч ТВ”. — Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом. Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.

Смотрели уже видео, чтобы показать команде, в каком направлении развиваться. Уже скоро матч, что хорошо. Приходится начинать без раскачки. Конечно, наша цель в том, чтобы добиться максимального результата".

Дебютный матч в «Локо» Гисдоль проведет против «Рубина». Это будет игра 11-го тура Тинькофф РПЛ. Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится 16 октября. Начало в 16.30 по московскому времени.

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