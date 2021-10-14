Мамаев был прооперирован в Финляндии
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев успешно перенес операцию. Об этом в инстаграме сообщила девушка футболиста Надежда Санько.
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев успешно перенес операцию. Об этом в инстаграме сообщила девушка футболиста Надежда Санько.
Операция прошла в Финляндии и была сделана на ахилловом сухожилии.
«Все прошло хорошо. Забираю — и вперед к восстановлению», — написала Санько в сторис инстаграма.
В сезоне-2021/22 Мамаев провел 6 матчей за «Ростов», не отметившись результативными действиями.