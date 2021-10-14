Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13.10
КАМАЗ
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
13.10
Нефтехимик
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
13.10
Ротор
Кубань
13
Футбол. Первый дивизион
13.10
Балтика
Волгарь
02
Футбол. Зарубежный
15.10
Хоффенхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
15.10
ПСЖ
Анже
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак»
17Повезло: Россия обыграла Словакию
22:48 (мск), источник: Sport24

Мамаев был прооперирован в Финляндии

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев успешно перенес операцию. Об этом в инстаграме сообщила девушка футболиста Надежда Санько.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Операция прошла в Финляндии и была сделана на ахилловом сухожилии.

«Все прошло хорошо. Забираю — и вперед к восстановлению», — написала Санько в сторис инстаграма.

В сезоне-2021/22 Мамаев провел 6 матчей за «Ростов», не отметившись результативными действиями.

Читайте также
 Новая девушка Абрамовича снималась в русском сериале: «Совсем молодая, безумно интересная, с еврейским лицом»
Ведущая «Матч ТВ»: «Я очень люблю все, что связано с сексом, но не могу им заниматься так часто, как хотелось бы»
Юрий Жирков: Ветераны ЦСКА хотели меня убрать
Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России
«Зенит» победил «Баварию» в матче Евролиги
Биатлонистка сборной России показала форму на новый сезон (фото)
Выиграй билеты на бой Федора Емельяненко
Новый тренер «Локо» поделился эмоциями от начала работы в клубе
«Металлург» одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь