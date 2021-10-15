У «Спартака» перед дерби проблемы с составом. Как Руй Витория сможет заменить лидеров

В субботу «Спартак» ждет дерби со «Динамо». К нему уже набирают форму Зобнин, Ларссон и Хендрикс, но потери у Руя Витории все равно существенные. Против бело-голубых точно не сыграют четверо — выбывший на долгий срок Маслов, а также травмировавшиеся недавно Умяров, Понсе и Промес. Насколько это скажется на игре?

Потеря Умярова — одна из худших ситуаций, которая может быть прямо сейчас со «Спартаком». Много говорится, что центр поля «Спартака» слабо укомплектован, и я по-прежнему считаю, что он нуждается в усилении футболистами с автоматическим мышлением.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 11, 16.10.2021, 19:00 Спартак - Динамо -

Что значит автоматическое и механическое мышление? Различие двух типов мышления заключается в количестве вариантов действий после приема мяча. То есть у игрока с механическим мышлением — один-два, с автоматическим — больше.

Хороший пример механического мышления — Алекс Крал, который отлично выглядел, когда «Спартак» Тедеско разыгрывал заученные комбинации. В таких моментах Кралу не нужно принимать решения, за него их принимал тренер, а ему лишь оставалось выполнить техническое действие, возможно, даже с закрытыми глазами. И давайте вспомним, как Крал выглядел у Витории, когда чеху приходилось самостоятельно искать коридоры продвижения мяча. Получалось не очень.

Зато у Витории отлично выглядит Наиль Умяров. Минус Наиля — увеличенное время принятия решения в момент передачи в линию атаки. Можно заметить, что Джикия часто командует Наилю делать «быстрее-быстрее». И, надо сказать, Умяров в этом смысле улучшился, хотя нужно еще ускоряться. В остальном он проводит прекрасный сезон с точки зрения остальных действий: отбор, позиционная игра, силовая борьба, прессинг, перехваты. Все это — на уровне лучших игроков РПЛ.

Умяров дает баланс в центре и за счет грамотного расположения успевает почти ко всем моментам. И поэтому Литвинов, который пока хуже в борьбе и позиционной работе, выглядит выигрышно за счет как раз явного автоматического мышления, способности играть с поднятой головой и качественно пасовать вперед. У Наиля, кстати, мышление тоже автоматическое, действует он разнообразно, но передачи нужно делать интенсивнее.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»

Да, сейчас восстановились Зобнин и Хендрикс, но оба на сегодняшний день не выглядят людьми, способными Наиля полностью заменить. Хендрикс малоподвижен, Зобнин подвижен, но позиционно не дает достаточного качества и нестабилен в отборе.

В общем, Витории придется поломать голову перед матчем с «Динамо», а затем и перед «Лестером» с «Зенитом». К сожалению, прогресс футболиста особенно ощущается в моменты его отсутствия.

Еще одна действительно серьезная проблема — отсутствие Квинси Промеса. Голландец провел восхитительный сентябрь, забил четыре гола и стал лучшим по опросам болельщиков клуба.

В свои лучшие сезоны Промес решал результат матчей, поэтому был так ценен для «Спартака» и уже стал самым забивным легионером в истории красно-белых.

Тем не менее найти замену Промесу, скорее всего, можно. Если разговор идет о схеме 3−4−3, то его вероятным сменщиком впереди станет Джордан Ларссон. Проблема, правда, в том, что швед не очень любит играть в широкой позиции флангового форварда, его стихия — второй нападающий в схеме с двумя форвардами. И здесь либо Витория перестроит схему, к примеру, на 3−5−2, либо Ларссон адаптируется к флангу атаки. В любом случае отсутствие Промеса перед матчем с «Динамо» и форма Ларссона вкупе с непривычной позицией «Спартак» точно ослабят.

А вот потеря Понсе, пожалуй, в конкретном матче будет наименее заметна. Аргентинец был очень хорош на старте сезона и в итоге замотивировал Соболева, который в последних играх пришел в себя и даже забил победный мяч «Ахмату». Именно Соболев должен стать главной атакующей силой «Спартака» в игре с «Динамо». Как по мне, мощный российский форвард в хорошей форме — игрок достаточного высокого качества, чтобы дать Понсе спокойно восстановиться от травмы. Проблема Александра — это мотивация, но против «Динамо», «Лестера» и «Зенита» как раз с ней проблем быть не должно.