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14:23 (мск), источник: Sport24

Клаудиньо допустил, что может начать выступать за сборную России: «Буду мини-Дзюба»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью корреспонденту Sport24 Денису Николаеву рассказал, что рассмотрел бы возможность выступать за сборную России, если его не сможет играть в сборной Бразилии.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

В этом году 24-летний Клаудиньо в составе олимпийской сборной Бразилии стал победителем Игр в Токио.

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— У тебя тоже непростая ситуация со сборной. Тите не вызвал тебя из-за того, что в сентябре ты спешно вернулся в «Зенит» по требованию клуба?

— Думаю, да, хотя не знаю, что об этом думает Тите. Счастлив, что могу здесь играть и проявлять себя. Считаю, у меня еще будут возможности сыграть за сборную.

— Будешь пропускать матчи «Зенита», если этого потребует медицинская ситуация?

— В том случае, если «Зенит» придет к согласию со сборной. У меня подписан контракт, для меня важно мнение клуба, и я его уважаю.

— Представим, что тебя вообще перестанут вызывать в сборную Бразилии. Рассмотрел бы возможность получить гражданство России и играть за нас?

— В принципе, да. У меня есть мечта — сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!

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