В «Спартаке» опровергли слухи, что стадион клуба в залоге у владельца «Динамо»

«Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла. Как всегда, вброс совпал по времени с периодом, когда клуб начал показывать хорошие результаты, а информационное пространство вокруг команды успокоилось», — сообщили РБК в пресс-службе красно-белых.