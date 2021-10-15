В «Спартаке» опровергли слухи, что стадион клуба в залоге у владельца «Динамо»

«Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла. Как всегда, вброс совпал по времени с периодом, когда клуб начал показывать хорошие результаты, а информационное пространство вокруг команды успокоилось», — сообщили РБК в пресс-службе красно-белых.
Матч «Спартак» — «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 16 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).
После десяти стартовых туров красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, а подопечные Сандро Шварца расположились на втором месте, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» четыре очка.
Ранее сообщалось, что Telegram-канал Black Mirror опубликовал выдержки из отчета по бюджету московского «Спартака» за 2020−2021 годы.