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15:23 (мск), источник: Газета.Ру

В «Спартаке» опровергли слухи, что стадион клуба в залоге у владельца «Динамо»

В пресс-службе московского «Спартак» прокомментировали информацию о том, что домашний стадион клуба «Открытие Банк Арена» находит в залоге у банка ВТБ — главного спонсора столичного «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 11, 16.10.2021, 19:00

Спартак-Динамо-

«Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла. Как всегда, вброс совпал по времени с периодом, когда клуб начал показывать хорошие результаты, а информационное пространство вокруг команды успокоилось», — сообщили РБК в пресс-службе красно-белых.

Матч «Спартак» — «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 16 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).

После десяти стартовых туров красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, а подопечные Сандро Шварца расположились на втором месте, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» четыре очка.

Ранее сообщалось, что Telegram-канал Black Mirror опубликовал выдержки из отчета по бюджету московского «Спартака» за 2020−2021 годы.

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