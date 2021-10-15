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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«В прессе было много грязи»: игрок «Спартака» раскрыл причины своих неудач

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон объяснил причины своего неудачного выступления в новом сезоне. 24-летний форвард провел 11 неполных матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не показал свой уровень и понимаю это. В прессе было много грязи, но все, что писали журналисты — чушь. Болельщики недовольной мной, но я и сам недоволен. Хочу забивать за “Спартак” всегда. По ряду причин мне не удавалось показать свой лучший футбол. Летом у меня родился сын, и мне нужно было вернуться в Россию. Не видел ребенка два месяца, было трудно переварить эту проблему и не думать о ней. Теперь моя семья рядом, чувствую себя лучше. Рассчитываю забить один или даже два мяча в дерби с “Динамо”, — приводит слова Ларссона пресс-служба красно-белых.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 16 октября, в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Руя Витория имеют в своем активе 16 очков и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» располагается на второй строчке с 19-ю баллами.

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