«В прессе было много грязи»: игрок «Спартака» раскрыл причины своих неудач

«Я не показал свой уровень и понимаю это. В прессе было много грязи, но все, что писали журналисты — чушь. Болельщики недовольной мной, но я и сам недоволен. Хочу забивать за “Спартак” всегда. По ряду причин мне не удавалось показать свой лучший футбол. Летом у меня родился сын, и мне нужно было вернуться в Россию. Не видел ребенка два месяца, было трудно переварить эту проблему и не думать о ней. Теперь моя семья рядом, чувствую себя лучше. Рассчитываю забить один или даже два мяча в дерби с “Динамо”, — приводит слова Ларссона пресс-служба красно-белых.