«Спартак» — «Динамо» и дебют Гисдоля. Четыре матча 11-го тура РПЛ пройдут в субботу

ТАСС, 16 октября. Одиннадцатый тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 16 октября четырьмя матчами. Суббота станет первым игровым днем РПЛ при новом руководителе лиги — и. о. президента организации Ашоте Хачатурянце.

Новый глава премьер-лиги был назначен 5 октября по итогам общего собрания, ранее в тот же день в отставку ушел прежний президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы премьер-лиги состоятся 22 ноября, Хачатурянц стал единственным кандидатом.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 11, 16.10.2021, 19:00 Спартак - Динамо -

Центральный матч тура между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется в 19:00 мск на «Открытие Банк Арене». Предстоящий матч станет третьим между «Спартаком» и «Динамо» в 2021 году, в прошлых встречах команды обменялись победами. В феврале бело-голубые обыграли «Спартак» в ⅛ финала Бетсити — Кубка России со счетом 2:0. Спустя месяц красно-белые, которых тогда возглавлял Доменико Тедеско, победили в гостях в рамках РПЛ (2:1).

К матчу против «Динамо» после травм восстановилась группа игроков «Спартака» — защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон. Однако красно-белые потеряли хавбека Наиля Умярова, который травмировался в матче отборочного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд против сборной Литвы. У полузащитника диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, на восстановление уйдет около месяца.

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До конца календарного года выбыл форвард «Спартака» Эсекьель Понсе, после матча с «Ахматом» (1:0), который прошел 3 октября, три недели из-за повреждения боковой связки коленного сустава пропускает Квинси Промес. У «Динамо» из-за травм точно не сыграют защитник Диего Лаксальт и полузащитник Даниил Лесовой, открытым остается вопрос участия парагвайца Фабиана Бальбуэны, чья сборная только что играла с боливийцами в отборе на чемпионат мира. Также матч может пропустить полузащитник Денис Макаров, который из-за травмы 9 октября досрочно покинул расположение сборной России.

Возвращение «Рубина» на «Ак Барс — Арену»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 11, 16.10.2021, 14:00 Арсенал Т - Зенит -

Первый матч дня пройдет в Туле, в гости к местному «Арсеналу» приедет действующий чемпион России «Зенит», игра начнется в 14:00 мск. С нынешним главным тренером Миодрагом Божовичем туляки однажды обыгрывали команду из Санкт-Петербурга — в октябре 2017 года «Арсенал» выиграл на выезде со счетом 1:0.

Из-за дисквалификации матч пропустит нападающий «Зенита» Сердар Азмун, иранца удалили в предыдущем матче против «Сочи» (1:2). У хозяев из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Иван Новосельцев.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 11, 16.10.2021, 16:30 Рубин - Локомотив -

Потерпевший три поражения подряд «Рубин» примет «Локомотив». Это будет первая за долгое время игра РПЛ на «Ак Барс — Арене», премьер-лига разрешила стадиону принимать матчи после того, как организаторы устранили проблемы, связанные с качеством газона. Казанцы в последний раз на своем поле обыгрывали железнодорожников в конце октября 2016 года. За «Рубин» из-за травмы не сыграет крайний защитник Илья Самошников.

Игра с «Рубином» станет первой для нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля. О назначении немецкого специалиста стало известно 10 октября, он сменил серба Марко Николича. В Казани железнодорожники сыграют без основного вратаря Гилерме, получившего красную карточку в матче девятого тура с «Химками» (0:0). Встреча начнется в 16:30 мск.