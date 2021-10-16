Бывшая жена футболиста Мамаева обвинила его в употреблении наркотиков

«Думаю, это последствия употребления “шаров”. Там огромное количество побочек. И, конечно же, страдают соединительные ткани», — цитирует Мамаеву издание StarHit.ru.

Отмечается, что ранее Мамаева отрицала употребление футболистом наркотиков. Защищать репутацию спортсмена она перестала после развода. «Паша опять оперировался! Карма?» — написала модель.

Ранее Мамаев дал откровенное интервью о конфликте с бывшей супругой Аланой в эфире «Матч ТВ». В беседе с журналистом Нобелем Арустамяном Мамаев признался, что не жалеет о разводе и считает, что в лице экс-супруги он «столкнулся с дьяволом». Также хавбек упомянул несколько фактов, свидетельствующих о расточительности бывшей жены.