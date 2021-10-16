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17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Динамо»: Ларссон, Соболев и Шунин выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.

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ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе красно-белых впервые с 8-го тура появится Джордан Ларссон, который восстановился от мышечной травмы. У бело-голубых место в воротах займет Антон Шунин, который пропустил 4 последних встречи своей команды из-за проблем со здоровьем.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 11, 16.10.2021, 19:00

Спартак2Динамо2

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов, Игнатов, Маркитесов, Мельников, Ломовицкий.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Нжи, Грулев.

Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19.00 (мск).

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