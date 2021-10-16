«Спартак» — «Динамо»: Ларссон, Соболев и Шунин выйдут на поле с первых минут
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе красно-белых впервые с 8-го тура появится Джордан Ларссон, который восстановился от мышечной травмы. У бело-голубых место в воротах займет Антон Шунин, который пропустил 4 последних встречи своей команды из-за проблем со здоровьем.
«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов, Игнатов, Маркитесов, Мельников, Ломовицкий.
«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Нжи, Грулев.
Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19.00 (мск).