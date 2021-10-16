«Локомотив» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Рубином»

Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бом. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество хозяев, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч у «Локомотива». Ничью гостям принёс гол Рифата Жемалетдинова. Он сравнял счёт уже на 3-й компенсированной минуте.