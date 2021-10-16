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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Рубином»

В Казани завершился матч 11-го тура РПЛ. «Рубин» на стадионе «Казань Арена» принимал «Локомотив». Матч завершился ничьей со счётом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бом. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество хозяев, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч у «Локомотива». Ничью гостям принёс гол Рифата Жемалетдинова. Он сравнял счёт уже на 3-й компенсированной минуте.

Этот матч стал дебютным в «Локомотиве» для нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля, который сменил на этом посту Марко Николича.

«Локомотив» набрал 18 очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 15 очков, команда находится на 8-м месте в турнирной таблице.

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Рубин
2:2
Первый тайм: 1:0
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