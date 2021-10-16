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19:15 (мск), источник: Sports.Ru

Слуцкий об ошибке «Рубина» и голе «Локо» на 93-й минуте: «Впервые в жизни увидел такое. Оставалось 30 секунд»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о пропущенном его командой голе на 93-й минуте матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Рубин
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

— Неожиданная концовка матча. Ваше резюме об этом и игре в целом.

— Все резюме уложилось в последние 30 секунд. Вместо того, чтобы спокойно поставить мяч и ввести его вперед — мы не разобрались. Какая-то передача назад на вратаря, неудачный ввод.

Я вообще такого не помню. На моей памяти такого не было, чтобы команда в последние 30 секунд не смогла просто поставить мяч и отдать длинную передачу вперед.

Это даже не детская ошибка, а какая-то еще — младшего возраста.

— Проблема в психологии?

— Не знаю. Вы просите меня объяснить то, что я первый раз в жизни увидел. Я не предполагал этого. Не думал, что в последние 30 секунд можно так ввести мяч в игру, когда у тебя фол.

— А в целом вы довольны игрой команды сегодня, если откинуть последний гол?

— Я не могу его откинуть и говорить глобально об игре, когда такое случается на последних секундах матча, — сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

Рубин
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Локомотив
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