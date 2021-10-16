«Сочи» обыграл «Ростов», забив три мяча ещё в первом тайме
В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 11-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Ростов».
Сочи
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 11-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Ростов».
Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. При этом «Сочи» забил три мяча уже в первом тайме. На 10-й минуте счёт открыл Артур Юсупов. На 28-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а на 33-й минуте Матео Касьерра довёл счёт до крупного.
В начале второго тайма «Ростов» сумел отыграть один мяч, это сделал Баштуш, отличившийся с передачи Игоря Калинина. В концовке гости забили вновь, отличился Али Соу, но уйти от поражения не смогли.
«Сочи» набрал 21 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. Теперь сочинцы отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. «Ростов» занимает 14-е место, набрав девять очков.