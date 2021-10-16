«Спартак» спасся от поражения на последних минутах матча с «Динамо»

Защитник «Динамо» Иван Ордец забил первый гол. На 19-й минуте Ордец затылком замкнул навес с углового, перебросив голкипера «Спартака» Александра Максименко.

В конце первого тайма футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку. Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо». Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки.

На 60-й минуте динамовцы забили второй гол — Даниил Фомин по центру сделал пас вперёд, Константин Тюкавин убежал от Джикии, выскочил один на один и послал мяч мимо Максименко. Однако Георгий Джикия и Самуэль Жиго забили по голу в концовке матча и сравняли счёт.