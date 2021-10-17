Программа 11-го тура чемпионата России завершится в воскресенье четырьмя играми

В Екатеринбурге местный «Урал» примет московский ЦСКА, встреча начнется в 14:00 мск. В последний раз хозяева побеждали армейцев в чемпионате страны в мае 1995 года, когда местная команда называлась «Уралмашем». После переименования «Урал» побеждал ЦСКА лишь однажды — в Кубке России в июле 2009 года. С тех пор команды провели 17 встреч, в которых ЦСКА одержал 13 побед, еще четыре матча завершились вничью. В шести последних домашних матчах против армейцев «Урал» не забил ни одного мяча.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 11, 17.10.2021, 14:00 Урал - ЦСКА -

В ближайших играх ЦСКА придется обойтись без защитника Игоря Дивеева. Игрок открыл счет в победном для сборной России отборочном матче чемпионата мира против словенцев, но не смог доиграть встречу из-за травмы. Обследование выявило у него повреждение одной из мышц таза, официально про сроки восстановления не говорилось, по информации портала Sport24, они составляют две-три недели. У «Урала» должен вернуться в состав центральный защитник Алексей Герасимов, отбывший дисквалификацию за перебор желтых карточек.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на смог и усилившийся запах гари, а инспекторы ГИБДД перекрыли движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги из-за плохой видимости. Смог образовался из-за тлеющих торфяников в одном из микрорайонов на окраине города. Однако в РПЛ заявили, что сложившаяся ситуация не повлияет на проведение матча. Несмотря на введение локального режима чрезвычайной ситуации, подготовка к игре проходит в штатном режиме.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 11, 17.10.2021, 19:00 Краснодар - Уфа -

Волжское дерби впервые в премьер-лиге

«Краснодар» в 19:00 мск дома начнет матч против «Уфы». Хозяева не проигрывают сопернику на протяжении шести встреч, победив в последних четырех из них. Под вопросом участие в матче полузащитника Алексея Ионова, который из-за травмы не сыграл ни в последней игре команды против ЦСКА, ни в отборочных встречах чемпионата мира в составе сборной России. Вернутся в состав после отбытия дисквалификации защитник Урош Спайич и полузащитник Александр Черников.

Подмосковные «Химки», занимающие последнее место в турнирной таблице, примут грозненский «Ахмат», встреча начнется в 16:30 мск. Во всех шести матчах, которые команды провели друг с другом в РПЛ, победы одерживали грозненцы. Подмосковная команда в нынешнем сезоне еще не побеждала на своем поле — единственный успех она отпраздновала в Краснодаре.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 11, 17.10.2021, 16:30 Химки - Ахмат -

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев проведет второй матч против бывшей команды, которую возглавлял в 2019 году, когда та выступала в Олимп — Футбольной национальной лиге. Подмосковная команда в предстоящем матче из-за дисквалификации не сможет рассчитывать на центрального защитника и капитана команды Дмитрия Тихого. По индивидуальной программе тренировался вызывавшийся в сборную России на октябрьские матчи полузащитник Денис Глушаков, который не смог сыграть в отборе на чемпионат мира из-за мышечных проблем. Его появление на поле в воскресенье находится под вопросом.