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11:25 (мск), источник: Sport24

«Это уже заболевание мозгов. Бред какой-то несет». Хирург усомнился в страшном диагнозе экс-жены Аршавина

Пластический хирург Владимир Плахотин выразил сомнения в диагнозе Алисы Аршавиной, бывшей жены экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.

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Источник: Sport24

О том, что у 39-летней Аршавиной серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в феврале этого года, когда ее мать сообщила, что Алиса провела восемь дней в реанимации и четыре — в искусственной коме. Спустя месяц уже сама Алиса рассказала, что была прооперирована из-за появившихся на носу разрезов. По словам Аршавиной, у нее развился аутоиммунный некроз. Плахотин же считает, что проблемы женщины с носом связаны с неоднократными пластическими операциями.

«Действительно ли это аутоиммунное заболевание — некроз? Это словосочетание некорректное. Если бы у нее был аутоиммунный некроз, она бы умерла уже. Это когда своя иммунная система тебя убивает. А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей», — цитирует Плахотина «Пятый канал».

Врач утверждает, что многократное хирургическое вмешательство нередко влечет за собой некрозы. Суть процесса не в том, что ткань разваливается на ровном месте — из-за того, что ее часто разрезают и заново сшивают, кровь перестает поступать к некоторым зарубцевавшимся участкам. По этой причине клетки на таких участках не получают питательных веществ и начинают гибнуть.

«Ткань в это время дала сильный фиброз. Если это еще раз сделать, то будет еще хуже, еще будет меньше ткани. Нарушено питание! Это заболевание уже мозгов (зависимость от пластических операций. — Sport24)! Это она говорит про себя: “Аутоиммунные какие-то некрозы”. Да у нее детей бы никогда не было, господи! Бред какой-то она несет и все!» — сказал хирург.

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