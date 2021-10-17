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«Урал» — ЦСКА: Заболотный и Набабкин выйдут с первых минут, Дзагоев и Чалов остались в запасе

Стали известны составы «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 11, 17.10.2021, 14:00

Урал0ЦСКА0

У армейцев с первых минут на поле появится защитник Кирилл Набабкин, для которого это будет второй выход в старте в нынешнем сезоне. При этом на скамейке запасных у красно-синих остались полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Федор Чалов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 17 октября, начало — в 14.00 (мск).

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