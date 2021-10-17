«Урал» — ЦСКА: Заболотный и Набабкин выйдут с первых минут, Дзагоев и Чалов остались в запасе
Стали известны составы «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
Стали известны составы «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
У армейцев с первых минут на поле появится защитник Кирилл Набабкин, для которого это будет второй выход в старте в нынешнем сезоне. При этом на скамейке запасных у красно-синих остались полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Федор Чалов.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.
Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 17 октября, начало — в 14.00 (мск).