Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Осасуна
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Арминия
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ланс
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Севилья
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Нефтехимик
23
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
КАМАЗ
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Нижний Новгород
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Бавария
15
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Акрон
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Нант
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Ренн
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Сент-Этьен
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Аталанта
14
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Балтика
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Ротор
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эльче
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Торпедо
35
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Труа
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Сампдория
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Краснодар-2
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимп-Долгопрудный
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
СКА-Хабаровск
10
Все события
Фоторепортажи
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
13ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак»
15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» дважды проиграл перед «Ювентусом». У Семака проблемы?

Матч Лиги чемпионов уже в среду.

Зенит
Арсенал Т
ЮвентусПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» создал кучу моментов, но проиграл в Туле. Можно бесконечно спорить о закономерности результата, но вывод перед «Ювентусом» неприятный для Питера: команде по-прежнему тяжело играть после матчей сборных и ещё сложнее получать результат, когда вылетают 1−2 игрока основы.

Что делать с обороной?

Читайте также
«Зенит» проиграл второй матч подряд! Кангва забил супергол чемпиону

Главная проблема «Зенита» в нынешнем сезоне — большое количество пропущенных мячей. В прошлом после 11 туров команда пропускала в два раза меньше — 7 против 14. Вначале Семак признал проблему и нашёл решение в изменении схемы — «Зенит» по ходу чемпионата перестроился на игру в три центральных защитника. Всё это совпало с травмой капитана Деяна Ловрена, который, по наблюдениям, ошибался больше всех. Базовым вариантом стало сочетание Барриос — Чистяков — Ракицкий. В игре с «Арсеналом» вылетели двое — колумбиец слишком поздно вернулся из сборной, а украинец получил микротравму.

Поэтому с Тулой в центре сыграло экспериментальное сочетание Ловрен — Чистяков — Дуглас. У них не было очевидных ляпов, но пострадала вся структура: никто из тройки активно не подключался вперёд, как Ракицкий против «Мальмё», пропали дальние передачи на забегающего Малкома, плюс игроки явно не поняли друг друга в эпизоде с первым голом. Возможно, если бы сыграли сильнейшие, этого удалось бы избежать. Сам Семак честно сказал, что даже не рассматривал вариант с переходом на четыре защитника. Это могло спровоцировать ещё больше проблем.

Мы, к сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем обороне. Плюс наши основные защитники, двое из четвёрки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе, — кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме. Поэтому был выбран такой вариант.
Сергей Семак
главный тренер "Зенита"

Очевидно, что с «Ювентусом» команда сыграет в три защитника. А значит, рассчитывать нужно только на одно: медицинский штаб обязан во что бы то ни стало подготовить Ракицкого. Уверен, Ярослав готов выйти на уколах, обезболивающих и даже без тренировок. Для него матчи в Лиге чемпионов особенно важны. Потому что выпускать Ловрена в нынешней форме — самоубийство.

Кстати, возвращение Караваева после травмы — очевидный плюс. Хоть Сутормин уже и привык к позиции правого защитника, но уровень Караваева в любом случае выше.

Дзюба или Азмун впереди?

При схеме в три центральных защитника Семаку предстоит сложный выбор — оставить на лавке Азмуна или Дзюбу. Сердар пропустил матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации, поэтому штаб вовсю готовит его к «Ювентусу». В игре с «Челси» в основе вышел иранец и не реализовал несколько полумоментов. Он нервничал, ошибался и явно не был до конца готов к такому сопернику. А с «Мальмё» играл Дзюба — результат вы помните.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 20.10.2021, 22:00

Зенит-Ювентус-

Понятно, что в этом случае важно ориентироваться на соперника. У «Юве» в центре обороны, вероятно, выйдут Кьеллини и-де Лигт — два мощных, но не самых скоростных дэфа. Поэтому тренер может либо пойти на очевидный шаг и выпустить быстрого Азмуна, либо сыграть консервативно — и дать в важнейшем матче шанс Дзюбе.

Ещё в непонятной форме Клаудиньо — он пропустил почти всю подготовку к «Арсеналу», но вышел на замену спасать результат. Полноценно не получилось. С «Юве» его можно ожидать в старте, однако соперник вряд ли позволит так легко создавать магию, как это сделал «Мальмё».

В Турине изначально говорили, что матчи с «Зенитом» для них определяющие. Однако после двух побед подряд команда может себе позволить потерять очки. Принципиально это не отразится на их шансах.

А вот два поражения «Зенита» точно развеют все мечты о плей-офф. Так что если Питер решит проблемы с травмами и выведет лидеров на пик, то шанс наверняка представится. Тем более на своём поле.

Автор: Дмитрий Зимин

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвинил Черчесова в коррупции
ЦСКА продлил беспроигрышную серию
Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу в матче РПЛ
«Химки» прервали 8-матчевую серию без побед в чемпионате России
«Салават Юлаев» прервал рекордную серию «Металлурга» из 14 побед
Щербакова проиграла первый турнир по фигурному катанию за 2 года
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь