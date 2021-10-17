Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Осасуна
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Арминия
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ланс
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Севилья
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Нефтехимик
23
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
КАМАЗ
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Нижний Новгород
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Бавария
15
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Акрон
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Нант
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Ренн
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Сент-Этьен
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Аталанта
14
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Балтика
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Ротор
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эльче
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Торпедо
35
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Труа
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Сампдория
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Краснодар-2
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимп-Долгопрудный
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
СКА-Хабаровск
10
Все события
Фоторепортажи
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
13ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак»
16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА продлил беспроигрышную серию. У Эджуке — девять обводок и победный гол

А «Урал», кажется, лишили пенальти.

Урал
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» потеряли очки в 11-м туре, подарив отличный шанс ЦСКА подняться в турнирной таблице и сократить отставание от лидера чемпионата на три очка. Отличное настроение армейцам перед встречей с «Уралом» дарил тот факт, что они выиграли три последних матча в Екатеринбурге и не знают поражений в столице Урала уже 12 лет.

Непоставленный пенальти в ворота ЦСКА

Несмотря на несколько потерь в составе, главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий успешно решает кадровые вопросы. Из-за травмы Дивеева, получившего повреждение средней тяжести одной из мышц таза, в старте вышел Кирилл Набабкин, который провёл восемь игр за последние два сезона. Кроме того, в Екатеринбург не приехал Владислав Яковлев, пополнивший лазарет из-за повреждения бедра.

Начало встречи осталось за армейцами: они нанесли несколько ударов и создавали угрозы при помощи угловых. Впрочем, ближе к голу были хозяева. На 22-й минуте мяч после стандарта «Урала» попал в руку Бактиёра Зайнутдинова в штрафной, что заставило арбитра прибегнуть к VAR. После долгого видеопросмотра судья Артём Любимов не назначил пенальти, указав на угол поля.

ЦСКА нанёс всего один удар в створ в первом тайме, но провёл больше опасных атак, чем «Урал». За 45 минут Эджуке записал в свою статистику пять удачных обводок, а также попал вместе с Фернандесом и Щенниковым в тройку по выигранным единоборствам. У Марио — восемь, Георгия — семь, Чидеры — пять.

Быстрый гол Эджуке после перерыва

Через семь минут после свистка на второй тайм красно-синие открыли счёт. Заболотный перед штрафной потерял мяч, но после трёх рикошетов мяч отскочил на Эджуке. Чидера в касание пробил в дальний нижний угол — Помазун не смог дотянуться. Таким образом, самый заметный игрок ЦСКА стал лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне, забив третий гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

После забитого мяча ситуация на поле не изменилась, армейцы продолжили атаковать и на 70-й минуте могли сделать счёт 2:0. Точная подача с углового нашла голову Бийола у вратарской, но мяч после удара защитника попал в перекладину. Лучший момент у «Урала» случился за 15 минут до конца матча: Егорычев выполнил диагональный удар — мяч прошёл рядом с дальней штангой. Уже в добавленное время автором гола мог стать и Заболотный, но центрфорвард не реализовал выход один на один, пробив во вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так что всё решил гол Эджуке, который, кстати, завершил матч с девятью обводками. Благодаря выездной победе команда Березуцкого вышла на четвёртое место — имеет 20 очков, как и «Динамо». ЦСКА не проигрывает в чемпионате России пять матчей подряд и является самой непропускающей командой. Последний раз армейцы остались без набранных очков 26 августа в матче с «Зенитом». Следующую игру красно-синие проведут 23 октября дома, где примут «Крылья Советов».

Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Зенит» дважды проиграл перед «Ювентусом». У Семака проблемы?
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвинил Черчесова в коррупции
Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу в матче РПЛ
«Химки» прервали 8-матчевую серию без побед в чемпионате России
«Салават Юлаев» прервал рекордную серию «Металлурга» из 14 побед
Щербакова проиграла первый турнир по фигурному катанию за 2 года
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь