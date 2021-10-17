Дубль Сарвели принёс «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»

На 36-й минуте первый гол забил нападающий самарцев Владислав Сарвели. Антон Зиньковский убежал в быструю атаку по левому флангу, покатил мяч на Юрия Горшкова, который пробил с острого угла — голкипер зацепил мяч, но тот полетел во вратарскую, и Сарвели головой вколотил мяч в сетку с полуметра.

На 50-й минуте Сарвели оформил дубль. Владислав убежал по правому флангу в контратаке после передачи из глубины поля, сместился ближе к воротам и прекрасным ударом мимо голкипера отправил мяч практически в дальнюю девятку. На 83-й минуте нижегородская команда не реализовала пенальти.