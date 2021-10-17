«Химки» обыграли «Ахмат», прервав 8-матчевую серию без побед в РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 1117.10.2021, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Химки, 480 зрителей
|Игорь Черевченко
|Андрей Талалаев
|Илья Кухарчук(Александр Трошечкин)
|12′
|Александр Долгов
|90′
|22
|Илья Лантратов
|33
|Виталий Гудиев
|2
|Максим Карпов
|15
|Андрей Семенов
71′
|3
|Филип Дагерстоль
|20
|Зоран Нижич
90+2′
|4
|Брайн Идову
|96
|Марат Быстров
68′
|15
|Егор Данилкин
|59
|Евгений Харин
|25
|Александр Филин
|94
|Артем Тимофеев
|5
|Александр Трошечкин
|13
|Мохамед Конате
|11
|Эльмир Набиуллин
83′
|40
|Ризван Уциев
46′
|33
|Душан Стоинович
|8
|Мирослав Богосавац
|14
|Бесард Сабович
83′
|11
|Игорь Коновалов
35′60′
|21
|Илья Камышев
|77
|Владислав Карапузов
|44
|Илья Кухарчук
2′73′
|14
|Артем Полярус
80′
|10
|Александр Долгов
|5
|Виталий Лысцов
|77
|Резиуан Мирзов
63′90′
|18
|Сенин Себай
46′
|7
|Илья Садыгов
|17
|Лечи Садулаев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Павел Шадыханов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Анатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)