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17 октября, источник: Чемпионат.com

Гол Крыховяка с пенальти спас «Краснодар» от проигрыша «Уфе»

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Уфу». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Краснодар
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: FCKrasnodar

На 9-й минуте первый гол в матче забил форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который отличился с передачи Вячеслава Кротова. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов.

На 81-й минуте защитнику уфимцев Бояну Йокичу мяч попал в руку, эпизод случился в штрафной «Уфы». VAR бригада изучила момент, после чего был назначен пенальти. 11-метровый реализовал полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» в 11 матчах набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (9) — на последнем, 16-м месте.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
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