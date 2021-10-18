Лихие 90-е минуты: клубы РПЛ забили важные голы в концовках матчей

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Главным событием прошедшего в выходные 11-го тура чемпионата России по футболу стало московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Красно-белые совершили сумасшедшее спасение, сделав ничью 2:2, хотя к 87-й минуте проигрывали 0:2.

Бело-голубые из-за такой неудачной концовки упустили возможность приблизиться к лидирующему в РПЛ петербургскому «Зениту», проигравшему в гостях тульскому «Арсеналу» (1:2).

Московский «Локомотив» в первом матче под руководством нового главного тренера Маркуса Гиздоля не смог победить на выезде казанский «Рубин» (2:2). А «Сочи» едва не упустил преимущество 3:0 в домашней игре с «Ростовом», но всё же победил (3:2) и вышел на второе место.

Все эти встречи объединили яркие концовки — когда уже после 90-й минуты забивались голы, которые становились победными, приносили ничью или хотя бы обостряли интригу.

«Спартак» — «Динамо»

Команды выдали не самое лучшее по качеству игры дерби, но по части эмоций и интриги не разочаровали зрителей.

Уже к 20-й минуте после навеса с углового Иван Ордец открыл счет. А в конце первого тайма и вовсе случилась массовая потасовка между игроками обеих команд. На 60-й Константин Тюкавин удвоил преимущество, после дальнего заброса от Даниила Фомина оторвавшись от Георгия Джикии и переиграв один на один Александра Максименко. Казалось, победа за «Динамо». К слову, тот же Тюкавин на 84-й минуте не попал по воротам после еще одного выхода один на один.

И вот в следующие десять минут случилось то, чего не ждал никто. Сыграли замены главного тренера «Спартака» Руя Витории, выпустившего на поле Александра Ломовицкого, Михаила Игнатова и Николая Рассказова. Сначала Ломовицкий с углового навесил на ближний угол вратарской, откуда Максимилиано Кофрие головой перебросил мяч на дальнюю штангу, где Джикия переправил его в ворота.

Затем Ломовицкий удачно навесил слева, и Самюэль Жиго выиграл верховую борьбу, сравняв счет. «Динамо» обидным образом упустило победу и возможность вплотную подобраться к «Зениту». Бело-голубые отстают от него на три очка и еще опустились на третью строчку, пропустив вперед «Сочи». «Спартак» остается на шестом месте с отставанием от лидера на шесть баллов.

— Случился довольно боевой матч, в котором лучше играло «Динамо», — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Но им не повезло, что судья не удалил с поля Соболева, который как минимум два раза нарушил правила на красную карточку. А при 2:0 Тюкавин не реализовал выход один на один. В итоге «Спартак» собрался, хорошо провел концовку и на характере спас матч.

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«Арсенал» — «Зенит»

Перед перерывом на сборные петербургский клуб потерпел первое в сезоне поражение. Подопечные Сергея Семака уступили дома «Сочи» (1:2). Но их отрыв от ближайших преследователей всё равно оставался внушительным, поскольку конкуренты тоже теряли очки. Казалось, эта осечка так и будет для «Зенита» единичной.

Но проблемы возникли в гостевой игре с находящимся внизу турнирной таблицы «Арсеналом». При не самом лучшем качестве газона туляки оборонялись большими силами, что существенно затруднило атакующие действия сине-бело-голубым. Тем не менее гости создали гораздо больше голевых моментов и могли побеждать. Но в первом тайме по пустым воротам не попал Александр Ерохин, в начале второго хороший момент не использовал Артем Дзюба.

Такая расточительность была вскоре наказана: на 53-й минуте «Арсенал» открыл счет благодаря голу Зурико Давиташвили. В конце матча, на 88-й минуте, Дзюба смог забить свой мяч — он стал для Артема 100-м за «Зенит» во всех официальных играх и 143-м в чемпионате России за все клубы, в которых ему доводилось выступать («Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит»). Таким образом, капитан питерского клуба сравнялся с рекордсменом по этому показателю, легендарным полузащитником волгоградского «Ротора» 1990-х годов Олегом Веретенниковым. До рекорда постсоветского национального первенства ему остался один мяч.

Всё шло к тому, что «Зенит» увезет из Тулы хотя бы одно очко, но через две минуты после гола Дзюбы отличный удар издали Кингза Кангвы принес «Арсеналу» победу. Питерцы сохраняют первое место, за прошедший тур к ним смог подобраться только «Сочи», который стал вторым и отстает от лидера на два очка.

«Арсенал» в пяти встречах после прихода на пост главного тренера Миодрага Божовича проиграл всего один раз. Туляки выбрались из зоны переходных матчей, опережая ее на три очка и идя на 12-м месте.

— Нельзя сказать, что питерцы выглядели плохо, но качество поля и слабая реализация моментов сказались, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — А «Арсенал» с приходом Божовича играет с максимальной отдачей, самоотверженностью и желанием исполнять волю тренера как в части настроя, так и тактики. Но вряд ли это поражение сильно скажется на чемпионских амбициях «Зенита».

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«Рубин» — «Локомотив»

В перерыве на игры сборных «Локомотив» сменил главного тренера: место Марко Николича занял немецкий специалист Маркус Гиздоль. Эта перестановка вызвала большие вопросы, несмотря на то что команда в предыдущих трех матчах теряла очки с аутсайдерами: екатеринбургским «Уралом» (0:0), «Химками» (0:0) и «Ростовом» (1:2).

Поражение от донского клуба было первым в сезоне, а отставание от тройки призеров минимальным. Но рокировка была ожидаемой, так как еще с лета усиленно ходили слухи о разногласиях между Николичем и пришедшим тогда на пост руководителя спортивного направления клуба немца Ральфа Рангника, получившего карт-бланш от руководства.

В итоге в Казани впервые была возможность посмотреть на «Локо» при новом главном тренере на фоне переживающего кризис «Рубина». «Железнодорожники» действовали с преимуществом, особенно в первом тайме, но на 36-й минуте счет открыл их соперник: отличился Андерс Дрейер.

На 66-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество казанцев, но очень быстро Федор Смолов сократил отставание гостей. А перед самым финальным свистком гол Рифата Жемалетдинова помог красно-зеленым уйти от поражения. Их безвыигрышная серия в чемпионате достигла уже четырех встреч. Сейчас команда идет четвертой/пятой/шестой, отставая от «Зенита» на пять очков.

«Рубин» и вовсе победил в национальном первенстве всего в одном из восьми последних матчей. Подопечные Леонида Слуцкого застряли на девятом/десятом/11-м месте.

— Пока цельного впечатления от игры команды при новом главном тренере нет, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Видно, что игроки мобилизованы после таких перестановок, действовали с отдачей и отрезками показывали неплохой футбол, но случались и провалы, а также ошибки, приведшие к тому, что «Рубин» вел в два мяча. Хорошо, что сумели отыграться, но пока не очень понятно, в чем был смысл увольнения Николича, помимо желания Рангника поставить лояльного тренера.

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«Сочи» — «Ростов»

Своей победой над «Зенитом» туром ранее «Сочи» не только заставил хотя бы на время забыть о своем ярлыке неофициального фарм-клуба питерцев, но и вернулся в гонку за медали. И свои претензии на лидирующие позиции подопечные Владимира Федотова подтвердили уже на 10-й минуте, когда Артур Юсупов открыл счет с передачи Матео Кассьерры.

На 28-й Кристиан Нобоа с пенальти удвоил преимущество своей команды. А через пять минут Кассьерра довел дело до разгрома. Но после перерыва «Ростов» встрепенулся, и на 53-й минуте Баштуш сократил отставание от сочинцев. А за считанные секунды до конца Али Соу свел превосходство хозяев к минимуму, но на большее ростовчан не хватило. «Сочи» вышел на второе место и преследует «Зенит», отставая от него на два очка. «Ростов» продолжает болтаться в зоне переходных матчей, находясь всего в одном балле от зоны прямого вылета. «Ростов» опустился в зону прямого вылета, оказавшись по итогам тура на 15-м/16-м месте.

— В целом «Сочи» начал за здравие, а закончил чуть не за упокой, — сказал «Известиям» Андрей Червиченко. — Не уверен, что стоило назначать пенальти в первом тайме, хотя и очевидной ошибкой судьи это не назовешь. Но эпизод неоднозначный, так что неизвестно, как бы пошла игра, имей «Ростов» к перерыву не такое отставание. Но в остальном сочинцы грамотно провели матч и свои три очка взяли.

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