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13:34 (мск), источник: Sport24

Газинский: Рано или поздно «Краснодар» добьется успехов. Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»?

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался об отсутствии у клуба трофеев, несмотря на то, что «быки» являются одними из лидеров российского футбола.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

«Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно “Краснодар” добьется успехов.

Есть серьезная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был “Спартак”? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.

Что бы предпочел, выиграть Кубок России или попасть в групповой этап Лиги чемпионов? На данный момент предпочел бы выиграть Кубок России. В Лиге чемпионов я уже играл», — цитирует Газинского Metaratings.ru.

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