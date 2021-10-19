«Хотим из паровоза сделать “Сапсан”. Новая стратегия “Локомотива” от Рангника

Во вторник «Локомотив» представил стратегию развития клуба на пять лет. Журналистам показали презентацию, где в целях на сезон-2025/2026 есть четыре блока: спортивные результаты, болельщики, бизнес и финансовая эффективность. В каждом из пунктов выделены отдельные, видимо, ключевые задачи.

Выступали председатель совета директоров Александр Плутник, руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник и гендиректор Владимир Леонченко.

Пункт 1. Регулярное участие в плей-офф еврокубков, рост рыночной стоимости команды

Победы в РПЛ и Кубке России стоят на первом месте, но выделены именно плей-офф еврокубков. Причина понятна: заработок в Лиге чемпионов и Лиге Европы пока не сравнится с тем, что клубы получают даже за чемпионский титул. Выиграв лигу в 2018 году, «Локомотив» заработал чуть больше € 4,6 млн (368 млн рублей). Одно, даже неудачное, участие в Лиге чемпионов, — это в 5 раз больше призовых. Потому что у участника группового этапа, например, есть гарантированная выплата в € 15,25 млн. За группу в Лиге Европы — € 3,63 млн.

Общий ежегодный бюджет клуба должен быть на уровне € 120−150 млн. Сейчас бюджет «Локомотива», по разным данным, на уровне 5−5,5 млрд рублей, то есть порядка € 60−65 млн.

Отсюда вытекает рост трансферной стоимости футболистов. Еврокубки — шанс показать игроков, чтобы затем их перепродать. В презентации Плутника заявлено, что общая трансферная стоимость состава «Локомотива» должна быть больше € 250 млн.

Под эту цель позвали Ральфа Рангника: «Моя задача — развивать клуб в том духе, о котором говорил Александр (речь о презентации. — Прим. “Чемпионата”), заниматься трансферами, повысить рыночную стоимость. Чтобы продавать игроков, их необходимо покупать молодыми. Топ-таланты могут попасть в фокус топ-чемпионатов. Средний возраст команды до моего прихода был достаточно высоким. Летом от нас ушли несколько молодых игроков. Но пришли шестеро новых. И наша цель — увеличить их трансферную стоимость к следующему трансферному окну. Похожая система была в “РБ”. Главное, чтобы игроки развивались. Мы будем давать им шансы себя проявить».

Здесь же развитие академии и выстраивание новой системы подготовки игроков. Тут тоже учитываются систематические трансферы молодых футболистов «на выход».

Пункт 2. Рост доходов от болельщиков

Один из самых размытых пунктов. Пока не очень понятно, как именно клуб собирается наращивать базу болельщиков. Особенно если случится долгосрочная реконструкция стадиона в Черкизове. Переезд в «Лужники» — это шанс зацепить новую аудиторию, но и высокий шанс потерять старую лояльную.

Пункт 3. Рост поступлений в бюджет

Основная часть бюджета «Локомотива» — деньги от РЖД. Все руководители клуба транслируют мысль, что РЖД надеется снизить своё участие в финансировании «Локо».

Летом ходили слухи, что бюджет сократится до € 40−44 млн, но «Локомотив» их опроверг.

Однако о том, что важно наращивать долю коммерческих спонсоров, рассказал гендиректор Владимир Леонченко: «Финансирование от РЖД осуществляется так же, как и раньше. Мы также используем практику займа средств, которые гасим потом за счёт поступлений от РЖД. По независимым спонсорам у нас выполнен план на этот год. Надеюсь, в ближайшие недели будут ещё хорошие для нас новости, касаемые новых спонсоров. РЖД — генеральный партнёр, без него клуб выжить не сможет».

Пункт 4. Рост стоимости команды относительно бюджета

Снова пункт о соответствии цены игроков к бюджету. Под эту задачу клуб проводил изменения летом. «Наш персонал сокращён уже на 50%, — рассказал Леонченко. — В команде было много возрастных игроков, большие зарплаты — этот этап мы прошли. Вообще планирование в клубе на три года. Трансферы, которые осуществлялись летом, происходили с небольшой разбивкой на несколько лет. Чтобы не было большой нагрузки на клуб».

Стратегия развития, разумеется, была не единственной темой пресс-конференции. Больше всего ждали выступления Рангника. Вот главное, из того что он рассказал.

Об отставке Николича

«Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Плутник меня проинформировал, что будет принято решение о смене Николича. Решение принимало руководство».

Про травму Миранчука

«У Миранчука месяцы не могли выявить проблему с травмой. Сейчас он сможет вернуться только в декабре. Такие вещи должны выявляться вовремя. Не допускать повторения неприятных событий».

Про россиян в клубе

«С первого моего дня сотрудничества с “Локомотивом” говорю: надо, чтобы было как можно больше россиян в системе клуба. Это касается и персонала, и игроков. Они должны олицетворять собой клуб. Лоськов и Пашинин интегрированы в новый тренерский штаб. Из паровоза мы сейчас хотим сделать “Сапсан”».

Про скаутинг и большую закупку

На первом этапе я увидел, что в «Локо» нет отдела скаутинга. Я был в шоке, не мог в это поверить. Мы сразу же это поменяли. Мы вместе с моей правой рукой Томасом Цорном решили, что создадим отдел скаутинга, куда вошёл и Александр Меркель. До той поры все полагались во время трансферов на советы и предложения знакомых. Но мы создали свой отдел. Мы начали искать игроков, которые подходят по стилю. Мы нашли шестерых — Марадишвили, Тикнизян и четверо иностранцев. Все ребята молодые. Трансферы были согласованы с Александром Плутником. Ральф Рангник руководитель «Локомотива» по спорту и развитию

Про Бека-Бека и Керка

«Ради Бека-Бека я ездил в Париж. Он не собирался ехать в Москву. В Лейпциге и Зальцбурге убедить было проще, потому что лиги привлекательные. У нас нет ни одного нового игрока, который старше 25 лет. Мы видим, что эти игроки действительно помогают команде. Но окончательно мы сможем оценить игроков тогда, когда пройдёт больше времени.



Керк? Когда человек регулярно забивает в “Утрехте”, он будет регулярно забивать и в “Локомотиве”».