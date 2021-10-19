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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

Привычная роль и влияние Бабаяна. Как Зайнутдинов вернулся на атакующую позицию в ЦСКА

ЦСКА набрал неплохой ход в чемпионате России, а Бахтиер Зайнутдинов снова сменил позицию. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему нынешнее амплуа наиболее ярко и продуктивно раскрывает качества казахстанского полузащитника.

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Прошлый сезон для Бахтиера прошел в качестве игрока обороны. Как при Гончаренко, так и при Оличе казахстанец зачастую играл левого защитника. Он терпеливо играл там, куда его ставили, но, откровенно говоря, самому Зайнутдинову не очень нравилась эта позиция.

Он атакующий и созидательный игрок по своему духу, но при этом его профессионализм и дисциплина не позволяли спорить с тренерами по поводу позиции. Интересно, что Гочаренко всего один раз использовал Зайнутдинова как правого вингера в РПЛ, и тогда Бахтиер отдал голевую передачу на Шкурина в матче с «Уралом».

С приходом Алексея Березуцкого и, что самое важное, Григория Бабаяна, Зайнутдинов наконец ушел из линии обороны. В первом полноценном матче сезона против тульского «Арсенала» казахстанец сыграл именно правого вингера. В последующих трех матчах и кубковой игре с ижевским «Зенитом» Зайунтдинов играл уже центрального полузащитника, а в недавней игре с «Уралом» казахстанец вернулся на место правого вингера.

В такой позиции Зайнутдинов чувствует себя комфортнее, плюс в «Ростове» при Карпине он оказался наиболее результативен и опасен выступая как раз правым вингером.

Почему ему органична эта позиция? Самое очевидное — левоногий игрок на правом фланге это всегда сложнее для обороны, его действия менее предсказуемы. Смещения в центр под удар, опять же, важная функция, учитывая, что удар со средней дистанции у Бахтиера поставлен как надо.
Кроме того, Зайнутдинов очень правильно интерпретирует пространство в качестве правого вингера.

Он знает, когда надо освобождать зону и подключать Марио Фернандеса. Он интуитивно чувствует, когда следует смещаться в центр, и таким образом может стать вторым нападающим — тут уже включается его умение играть головой. То есть его роль получается гибридной, и правый фланг полузащиты позволяет ему раскрыть все сильнейшие качества, которые есть у него в арсенале.

Скорее всего, Зайнутдинов продолжит играть в ЦСКА в этой роли, поскольку сейчас в команде просто нет игрока со схожими характеристиками. Функционал Кучаева отличается, Чалов, которого стали использовать на фланге, пока не выглядит там полезно и результативно.

Сейчас Бахтиеру важно закрепить свою ролю правого вингера голами или ассистами, и есть ощущение, что он сможет это сделать, учитывая доверие и поддержку тренерского штаба.

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