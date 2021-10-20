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15:46 (мск), источник: Sport24

Дзюба: У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет определенного потолка

33-летний нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью официальному сайту петербургского клуба высказался на тему своей мотивации в футболе.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы выиграли с «Зенитом» множество трофеев, забили 100 голов. В чем ваша мотивация на будущее? Сложнее ли с возрастом ее искать?

— Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Все, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться. В любом деле ты должен победить.

Мне с детства непонятен девиз «главное не победа, а участие». Если ты идешь, цель у тебя одна — первое место. Забил 100 — забей 110, 120, 130… И это не фантазии, а реальность. Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать.

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