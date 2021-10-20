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15:51 (мск), источник: Sports.Ru

Резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки»

Резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна» во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут. Это означает, что и спортивные мероприятия должны будут проходить без зрителей.

Это может коснуться домашних матчей московских клубов в Российской Премьер-Лиге — «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом») и «Динамо» (6 ноября с «Краснодаром»).

Также стало известно, что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий. Источник.

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