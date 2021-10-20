Резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки»

Ранее стало известно, что власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна» во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут. Это означает, что и спортивные мероприятия должны будут проходить без зрителей.