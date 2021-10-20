В Российском футбольном союзе отреагировали на введение в России нерабочих дней

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает разъяснений от Роспотребнадзора по порядку проведения спортивных мероприятий с 30 октября по 7 ноября. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Мы находимся в постоянном контакте с Роспотребнадзором и в настоящий момент ожидаем разъяснений по порядку проведения спортивных мероприятий с 30 октября по 7 ноября. Отметим, что большинство клубов, а также РФС на матчах сборной России уже используют систему допуска на стадион по QR-кодам, поэтому на футбол могут попасть только привитые и переболевшие зрители», — говорится в сообщении.