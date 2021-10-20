Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на «Рубин» за долг в 44,5 млн рублей
Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Республики Татарстан.
Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Республики Татарстан.
КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Представители стадиона «Ак Барс Арена» подали судебный иск в Арбитражный суд Республики Татарстан к футбольному клубу «Рубин» на 44,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Республики Татарстан.
8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на «Ак Барс Арене». Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона, а 16 августа стало известно, что они подали на «Рубин» в суд. Сумма исковых требований составляла 30,8 млн рублей. Но затем истец подал ходатайство о возврате искового заявления, и 18 августа суд вернул заявление истцу без рассмотрения по существу.
«Рубин» после 11 туров занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 15 очков. В следующем туре казанская команда 24 октября на выезде сыграет с «Уфой».