Дзюба о «Спартаке» и «Динамо»: «Нужно показать, кто в доме хозяин. Они начнут думать, что в их королевстве не все так прекрасно, если мы выиграем»

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 20.10.2021, 22:00 Зенит - Ювентус -

— Для «Зенита» наступил очень важный отрезок сезона, когда параллельно с решающими матчами Лиги чемпионов предстоит играть с принципиальными соперниками в чемпионате страны. Настрой на них будет особый?

— Само собой. Когда говорят, что все соперники для нас одинаковые, это определенное лукавство. Есть игры, на которые футболистов вообще не надо настраивать.

Вывеска «Ювентус», «Спартак», «Динамо», «Ювентус» — это мечта и вызов для любого игрока. Как бы ты ни был хорош в предыдущих матчах, это все забудется. Есть новое сражение — здесь и сейчас. Это большое испытание для нас. Интересно, как мы его пройдем. Надеюсь, с честью.

— После Тулы вы сказали, что сейчас команде надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Поясните, в чем вы видите возможность усиления игры? В настрое, концентрации, скорости?

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 24.10.2021, 19:00 Зенит - Спартак -

— Во всем. «Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки.

Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов. Так же и со «Спартаком» и «Динамо».

Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят.