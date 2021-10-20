Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак
Лестер
24
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:45
Барселона
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Зенит
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Бавария
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
13ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак»
18:35 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба о «Спартаке» и «Динамо»: «Нужно показать, кто в доме хозяин. Они начнут думать, что в их королевстве не все так прекрасно, если мы выиграем»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящих матчах с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, а также со «Спартаком» и «Динамо» в РПЛ.

Зенит
Динамо
СпартакПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 20.10.2021, 22:00

Зенит-Ювентус-

— Для «Зенита» наступил очень важный отрезок сезона, когда параллельно с решающими матчами Лиги чемпионов предстоит играть с принципиальными соперниками в чемпионате страны. Настрой на них будет особый?

— Само собой. Когда говорят, что все соперники для нас одинаковые, это определенное лукавство. Есть игры, на которые футболистов вообще не надо настраивать.

Вывеска «Ювентус», «Спартак», «Динамо», «Ювентус» — это мечта и вызов для любого игрока. Как бы ты ни был хорош в предыдущих матчах, это все забудется. Есть новое сражение — здесь и сейчас. Это большое испытание для нас. Интересно, как мы его пройдем. Надеюсь, с честью.

— После Тулы вы сказали, что сейчас команде надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Поясните, в чем вы видите возможность усиления игры? В настрое, концентрации, скорости?

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 12, 24.10.2021, 19:00

Зенит-Спартак-

— Во всем. «Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки.

Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов. Так же и со «Спартаком» и «Динамо».

Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят.

Если выигрываем мы, им становится тяжелее — снова приходится догонять, и они начинают думать, что не все в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться, — сказал Дзюба.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Три звезды «Ювентуса» стоят дороже, чем весь «Зенит»
Глобальный раскол: УЕФА и ФИФА сошлись в схватке из-за ЧМ
Допинг у Дмитрия Мусэрского. Бомба или трагичная случайность?
«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
Шубенков: Мы тоже хотим столько денег получать как футболисты
«Спартак» принимает «Лестер»: составы команд на матч Лиги Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь